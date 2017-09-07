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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı sallıyor

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün çiftinin güzel kızı 19 yaşındaki Zeynep Alkan sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye başladı.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:57
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı sallıyor

26 Mayıs 1998’de doğan Zeynep Alkan oyuncu, yönetmen ve yapımcı Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olarak tanınıyor. Yönetmenliğini babası Hamdi Alkan'ın yaptığı, baş rollerini Birce Akalay, Anıl Tetik, Mustafa Mert Koç, Ufuk Özkan gibi isimlerin paylaştığı, liseli gençlerin yaşadıkları zorlukları anlatan Hayat Bazen Tatlıdırı’da Emoloji Emel karakteri ile ilk dizi deneyimini yaşayan Zeynep Alkan, oyunculuğunun ardından Vine ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Peki Zeynep Alkan kimdir?

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

26 Mayıs 1998’de doğan Zeynep Alkan oyuncu, yönetmen ve yapımcı Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı. 19 yaşında olan Zeynep Alkan, yaptığı bu cesur paylaşımlarla akıllara Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil’i getirdi.

Vine videoları ile ünlenen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı Zeynep Alkan, Hayat Bazen Güzeldir dizisinde de rol aldı. Çektiği komik videoları paylaşarak sosyal medyada kendine farklı bir yer edinen genç oyuncu güzelliği ile de dikkat çekiyor. Yeteneğini annesi ve babasından alan genç oyuncu, yönetmenliğini babası Hamdi Alkan'ın yaptığı dizide oynaması ile başlangıç olarak kaliteli bir işin içinde yer alan geleceğin yıldızı, edineceği tecrübeler ışığında başarılı işlerin altına imza atacağa benziyor.

Son Güncelleme: 07.09.2017 11:06
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