Haluk Levent'ten üzücü haber geldi !

Haluk Levent ile Nesrin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir tören ile dünyaevine girmişti.aluk Levent’in düğününde Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün’ün de damadın şahitliğini yaptı. Çiftin nikahını dönemin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci kıydı. Çiftin bir kızları dünyaya geldi.

Daha öncede boşanmayı düşünen fakat çocukları yüzünde bu kararı erteleyen ünlü çift tek celsede boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne 18 Aralık 2017 günü anlaşmalı boşanmak için dilekçe veren çift fikren ve ruhen anlaşamadıklarını iddia ederek boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Mahkemeye sunulan boşanma protokolünde Haluk Levent’in çocuğuna nafaka vereceği ve okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.