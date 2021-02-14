Haluk Güçlü'de Sadakatsiz Çıktı! Şimdi Gönül Güçlü düşünsün!

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı ve gerçekler ortaya çıkarak Selçuk'un babası'nın Haluk Güçlü olduğu ortaya çıktı. Sadakatsiz 17. bölümde Hicran ile karşı karşıya gelen Haluk hayatının şokunu yaşadı. Yıllar önce bir miktar para verip Tekirdağ'dan gönderdiği ex aşkı Hicran geri döndü. İşte detaylar..

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine Selçuk karakterinin annesi olarak başarılı oyuncu Nilgün Türksever dahil olmuştu. En son Yasak Elma'da Zerrin karakterini canlandıran Nilgün Türksever fenomen dizi Sadakatsiz'in kadrosuna katılarak Tarık Emir Tekin tarafından canlandıran Selçuk karakterinin annesi Hicran olarak ekranlara geldi.

Bir Sadakatsiz'de Haluk Güçlü!

Hicran karakterini canlandıran Nilgün Türksever; geçmişte Selçuk'a çok acılar çektirdiği için oğlu tarafından sevilmeyen bir karakter olarak gelirken diğer bir merak edilen konu ise Selçuk 'un babasının kim olduğu olmuştu. Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanının yayınlanması ile bir sır perdesi de aralandı. Selçuk'un babasının Haluk olduğu ortaya çıktı. Bunu duyunca Gönül'ün neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Zira Gönül Güçlü bu durum karşısında hem Haluk'a hemde Hicran ve oğluna hayatı zindan edeceği kesindir.

Selçuk babasının Haluk olduğunu öğrenince kapısına dayandı ve oğlu olduğunu açıkladı. Haluk ise ikinci bir şok yaşadı. Şimdi neler olacak? Bu gelişmelerin ardından Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla beklenilmeye başlandı. Sadakatsiz 18. yeni bölümü 17 Şubat Çarşamba saat 20:00'de ekranlara gelecek. Tüm merak edilenler yanıt bulacak.

Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken, Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.





