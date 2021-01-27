Halsey Türk Sevgilisinden Hamile! Peki Alev Aydın Kimdir, Nereli, Türk Mü?

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, hamile olduğunu sosyal medya üzerinden çeşitli fotoğraflar paylaşarak duyurdu. Halsey’in bebeğinin babasının Türk asıllı sevgilisi Alev Aydın olduğu öğrenildi. Peki Alev Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, Türk mü? İşte Alev Aydın ve Halsey hakkında merak edilen tüm detaylar...

Türkiye'ye olan sevgisi ve yeteneğiyle Türk halkının kalbini çalmış olan Halsey, Instagram hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir birlikte olduğu bilinen Alev Aydın'da Halsey'in fotoğraflarını üzerine kalp emojisi koyarak paylaştı. Çocuğun babasının Türk olması Türk halkını çok sevindirdi.

26 yaşında olan Halsey, "Sürpriz" açıklamasıyla bir dizi hamilelik fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Sam Dameshek çekti.

HALSEY’İN SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraf paylaşan Halsey, sevgilisinin kim olduğunu açıklamış oldu. Halsey’in sevgilisi Alev Aydın’ın Türk olduğu anlaşıldı. Bunu gören kişiler Alev Aydın'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok Alev Aydın'ın Türkiye'de yaşadığını ve Halsey'in bu nedenle Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'ye geldiğini düşündü. Fakat Türk asıllı olan Alev Aydın Amerika'da yaşamaktadır. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflardan çocukluğunun Giresun'da geçtiği anlaşılmaktadır.

Pek çok senaryonun yazarlığını yapmış olan Alev Aydın, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi sevilen eserlerin senaryosunu da kaleme almıştır. Senaristliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Alev Aydın sanatla iç içedir.

HALSEY KİMDİR?

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, New Jersey’de 29 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 17 yaşından itibaren şarkı yazmaya başlayan Halsey 2014 yılında ilk EP’sini çıkarmıştır. 2015 yılında da ilk albümünü çıkararak büyük beğeni toplamıştır.

HALSEY TÜRK MÜ?

Türkiye'ye gösterdiği ilgi ve sevgi nedeniyle Halsey’in Türk olup olmadığı sık sık araştırılmaktadır. Macar asıllı Amerikalı olan Halsey, DNA testi yaptırmıştır ve bu DNA testinin sonucunda yüzde 11 Türk olduğu ortaya çıkmıştır. Bir süredir Türkçe öğrenmeye ve Türk kültürüne merak sarmıştır.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 22:14