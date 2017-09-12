Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109130
ALTIN
146.711
DOLAR
3.4326
STERLİN
4.5609
EURO
4.1067
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...

Halil Sezai'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Halil Sezai'nin acı günü.Halil Sezai'nin babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu memleketi Eskişehir'de sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

12 Eylül 2017 Salı 16:05
Halil Sezai'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de konsere çıkacağı esnada KOAH hastası olan babasının ölüm haberini alan Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Güçlükle ayakta duran sanatçı, babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.

Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Halil Sezai'nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu ve anne Nurten Paracıkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Yavuz Paracıkoğlu'nun naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
İdo'nun sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu
İdo'nun sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu
Fettah Can ile Cansu Kurtçu çifti ikizlerinin cinsiyetini açıkladı
Fettah Can ile Cansu Kurtçu çifti ikizlerinin cinsiyetini açıkladı
Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi
Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi
New York Moda Haftası'na Çağla Şikel ve Özge Ulusoy damga vurdu !
New York Moda Haftası'na Çağla Şikel ve Özge Ulusoy damga vurdu !
Sevilen dizi 'İSİMSİZLER' yenilenen kadrosuyla reytingleri uçurdu
Sevilen dizi 'İSİMSİZLER' yenilenen kadrosuyla reytingleri uçurdu
Aslışah Alkoçlar Türkiye'yi terkediyor Alkoçlar ,'Rahatlasınlar gidiyorum.' dedi.
Aslışah Alkoçlar Türkiye'yi terkediyor Alkoçlar ,'Rahatlasınlar gidiyorum.' dedi.
Aşk-ı Roman dizisi için erken final
Aşk-ı Roman dizisi için erken final
Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim