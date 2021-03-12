Hakan Taşıyan’ın Sağlık Durumunda Sevindiren Gelişme!

Geçtiğimiz sene aniden hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, sevenlerini korkutmuştu. Bir süre tedavi altına alınan Hakan Taşıyan, taburcu edilmişti. Ancak ne yazık ki 5 ay önce yeniden rahatsızlandı ve Ankara'da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı ve GATA’dan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Hakan Taşıyan'ın sevenlerini üzecek kötü haber geldi. Acil olarak böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerektiği açıklanan Hakan Taşıyan için uygun donörler aranmaya başlanmıştı.

Hakan Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a uygun olduğu ortaya çıktı ve böbreğin nakil edilmesine karar verildi. Karaciğer nakli için arayış sürüyordu fakat sonunda karaciğer için de uygun bir donör bulundu.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle ameliyata alınan Hakan Taşıyan’ın ilk olarak karaciğer nakli yapıldı ve ameliyatı başarılı geçti. Karaciğerin, 45 yaşında beyin ölümü gerçekleşen İzmir’li bir hastadan alındığı açıklandı. Kız kardeşinden alınan böbreğin nakli de dün gerçekleştirildi. Hakan Taşıyan’ın sevenlerine sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haber verildi.

Yapılan açıklamada, Hakan Taşıyan’ın sağlık durumunun gittikçe iyiye gittiği belirtildi ve her iki ameliyatın da başarılı geçtiği bildirildi. Tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği de sevenleriyle paylaşıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hakan Taşıyan’ın Annesi Trabzonlu ve babası Diyarbakırlı’dır. Küçük yaşlardan itibaren saza ilgi duyan Hakan Taşıyan’ın müzik yeteneği askerdeyken komutanlarından hep takdir almıştır. Sevenlerinin desteği ile uzun uğraşlar sonucunda ilk kasetini çıkardı. İlk albümü olan "Hesabım Bitmedi" ile müzik dünyasının kalbini kazanan Hakan Taşıyan, "Sensiz İki Gün" adındaki ikinci kasetini de 1997 senesinde çıkardı. İlk albümüyle aynı adı taşıyan Hesabım Bitmedi adlı filmde kendisini canlandırarak oyunculuğa da adım attı.