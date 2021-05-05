Hakan Sabancı'nı Eski Sevgilisi Aygün Aydın Kim, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Oyuncu Aygün Aydın son dönemde Hakan Sabancı paylaşımları ile magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Bir anda magazin gündemi Haline gelen Aygün Aydın ard arda yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ve Seren Serengil ile olan tartışmaları ile gündemde tutunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden Hakan Sabancı ve hakkında konuşan magazin sunucuları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerinde tutan Aygün Aydın, Hakan Sabancı’ya ait olduğu iddia edilen mesajları kendi hesabı üzerinden yayınlamasıyla konuşulmaya başlandı. Peki Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Aygün Aydın Kimdir, Kaç Yaşında?

Aygün Aydın 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okuyarak tamamlamıştır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanınmaya başladı. Aydın, Bay Yanlış dizisinde oynamıştır ve burada Şebnem karakterini canlandırarak dizi sektöründe yerini almıştır.

Aygün Aydın şahsi Instagram hesabından yapmış olduğu açıklamalarda ve Hakan Sabancı ile ilgili olan paylaşımları ile sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. Instagram takipçisi artarak, 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan magazin yorumcuları ve özellikle Seren Serengil olan tartışmaları ile gündeme bomba gibi düştü. Aydın kendini eleştiren takipçilerine de sert çıkışlar yaptı.

Instagram'dan Açıklama Geldi

Aygün'ün Instagram hesabından yapmış olduğu açılamasında ise şu ifadeleri kullandı; "Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı. Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum." Açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 00:13