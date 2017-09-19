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Hakan Sabancı'da kolunda bir servet taşıyor !

Özel hayatındaki çapkınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı , özel jetinde çektirdiği fotoğrafla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

19 Eylül 2017 Salı 09:50
Hakan Sabancı'da kolunda bir servet taşıyor !

 Arda Turan'dan Acun Ilıcalı'ya Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cem Yılmaz'a kadar birçok ünlü, pahalı saatleriyle bugüne kadar manşetlerdeki yerini aldı. Hakan Sabancı da dün özel jetiyle İstanbul'a dönerken yaptığı paylaşımıyla saate olan tutkusunu farkında olmadan gözler önüne serdi... istanbul'dan bir daire parası Özel hayatı ve lüks yaşamıyla son dönemin en popüler isimlerinden olan sosyetik playboyun, Richard Mille'nin RM 011 Felipe Massa modelini tercih ettiği görüldü. Dünyaca ünlü birçok yıldız isim ve sporcunun da tercih ettiği saatin fiyatı ise 160 bin dolar yani yaklaşık 560 bin TL... Kolunda lüks bir ev parası taşıyan Hakan Sabancı'nın saatlere çok düşkün olduğu ve koleksiyonunda daha birçok pahalı saat bulunduğu da konuşulanlar arasında..

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