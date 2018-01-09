Hakan Peker estetik yaptırdı , sosyal medya yıkıldı

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak'tan bile daha genç durduğu söyleniyordu.Sevilen sanatçı Hakan Peker'in yeni estetikli görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi

HAKAN PEKER'İN SON HALİ

Sürekli botoks yaptığı bilnen Hakan Peker'İn son estetikli halini gören sevenleri , 'Keşke yaptırmasaydın ..' yorumunda bulundu.

EMRAH'TA ESTETİK YAPTIRMIŞTI

50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı. Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın'a benzetlmişti.