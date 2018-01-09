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Hakan Peker estetik yaptırdı , sosyal medya yıkıldı

56 yaşındaki sevilen sanatçı Hakan Peker yıllara meydan okuyan ünlülerin başında geliyordu.Hakan Peker geçirdiği estetik ameliyatı sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu.

09 Ocak 2018 Salı 15:49
Hakan Peker estetik yaptırdı , sosyal medya yıkıldı

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak'tan bile daha genç durduğu söyleniyordu.Sevilen sanatçı Hakan Peker'in yeni estetikli görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi

HAKAN PEKER'İN SON HALİ

Sürekli botoks yaptığı bilnen Hakan Peker'İn son estetikli halini gören sevenleri , 'Keşke yaptırmasaydın ..' yorumunda bulundu.

EMRAH'TA ESTETİK YAPTIRMIŞTI

 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı. Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın'a benzetlmişti.

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