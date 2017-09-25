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Hakan Hepcan'a ırkçılık yaptığı için tutuklama kararı !

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis ile ilgili attığı ırkçılık içeren twiti yüzünden tutuklama talebiyle Hakimliğe sevkedildi .

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:27
Hakan Hepcan'a ırkçılık yaptığı için tutuklama kararı !

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i ise kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükselmiş ve Hepcan hakkında suç duyurularında bulunulmuştu

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