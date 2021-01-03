Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı mı? Yılın aşkı kısa sürdü !

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden üzen haber geldi. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. Bu ayrılık iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı mı?

Hakan Altun yine yalnız kaldı!

Geçtiğimiz ay aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yollarını ayırdı. Bugün bir magazin programı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin ayrıldığını iddia etti. Ayrılık sebebi ise fikir ayrılıkları oldu.

Evlilik haberi beklenen çiften ayrılık haberi geldi!

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun 'dan gelen ayrılık haberleri hayranlarını üzdü.Yeni yılda Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den evlilik beklendiği iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat bu iddialar asılsız çıkarak evlilik beklenen çiften ayrılık haberi geldi. İkiliyi çok yakıştıran hayranları bu duruma" nazar değdi" yorumunu yaptı. Geçtiğimiz ay beraber resimlerini paylaşarak aşklarını resmen ilan eden çift aşırı mutlu görünüyordu. Fakat Gonca Vuslateri ve Haka Altun çiftinin mutlulukları kısa sürdü ikilinin anlaşamadıkları iddia edilerek yollarını ayırdıkları söylendi.

Oysa her şey çok romantik başlamıştı. Önce birbirilerine ima eden paylaşımlar yapıp kendilerini ele vermişlerdi. Sonra romantik kelimelerle aşklarını ilan edip herkese duyurmuşlardı. Çift biribirine çok yakıştırılmış ve ikili yılın çifti olarak görülmüştü. Çiftin bu kadar kısa bir sürede ayrılacağını kimse beklemiyordu. Çiftin hayranları ise ayrılık iddialarının doğru olmaması temennisinde bulunarak sosyal medyada birçok yorum yaptı.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşerken ayrılık iddialarından sonra Gonca Vuslateri'nin beraber çekilmiş fotoğrafları henüz silmediği ortaya çıktı. Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den ayrılık iddialarına cevap henüz gelmedi. İkilinin açıklama yapması ve bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

İlk adım Hakan Altun'dan geldi!

Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile çekilmiş fotoğrafları kaldırarak takip etmeyi bıraktı. Böylelikle ayrılık iddiaları güçlenmiş oldu. Konu ile ilgili bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 18:51