Hakan Altun'un acı günü !

Sevilen sanatçı Hakan Altun'ın babası Hasan Altun geçtiğimiz günlerde Florya'daki evinde sabaha karşı uykusunda vefat etmişti.Babasının ölüm haberiyle sarsılan Hakan Altun bugünde cenaze naması esnasında fenalaştı ve zor anlar yaşadı.Fatih Camii'deki cenaze töreninde sanat camiasından da birçok isim yer aldı.

Hakan Altun'un babası Hasan Altun uzun bir süredir hastanede tedavi görüyordu.76 yaşındaki Hasan Altun geçtiğimiz günlerde sabaha karşı evinde vefat etti.Hasan Altun son yolculuğuna Fatih Camii'nden uğurlandı.Orhan Gencebay, Metin Şentürk, İzzet Yıldızhan, Bengü, Linet, Hüsnü Şenlendirici, Berdan Mardini, Ercan Saatçi spor camiasından Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Nihat Kahveci ve Mehmet Gönülaçar gibi çok sayıda ünlü isim cenaze töreninde Hakan Altun'u yalnız bırakmadı.