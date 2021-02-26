Hakan Altun Kaç Yaşında? Hakan Altun Hayatı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun son olarak “Şarkılar Bizi Söyler” isimli programı ile seyirci karşısına çıktı. Başarılı ismin hayatını ve yaşını merak eden hayranları ise konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Hakan Altun kaç yaşında? Hakan Altun’un burcu ne? İşte şarkıcının hayranları tarafından merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler…

Hakan Altun arabesk müziğinin önemli isimleri arasında yer almaktadır. Son olarak “Şarkılar Bizi Söyler” programı ile izleyici karşısına çıkan Altun, performansı ile hayranlarını büyüledi. Ünlü şarkıcı, yeni programında Sibel Can ile birlikte yer alıyor. Kanal D ekranlarında hayranları ile vakit geçirmeye başlayan başarılı isim programın ekrana gelen bölümü ile övgü topladı. Hayranlarının sevdiği şarkıları söyleyen Altun, seyircilere keyifli dakikalar yaşattı.

Hakan Altun’u tekrardan bir programda gören hayranları ise şarkıcının yaşı ve hayatı hakkında yeni bilgiler öğrenmeye çalıştı. Peki Hakan Altun hangi yılda ve nerede doğmuştur? Sevilen isim Hakan Altun müzik dünyasının oldukça önemli isimleri arasında yer alıyor. 13 Ağustos 1972'de dünyaya gelen şarkıcı 49 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunudur. Şarkıcının bir sene de yüksek lisans yaptığı bilinmektedir. Ardından müzik camiasına atılan şarkıcının ud çaldığı bilinmektedir.

Edirne Türk devlet müziği topluluğunda 4 sene boyunca ud çalan şarkıcı, yeteneklerini orada sergilemiştir. Sonrasında şarkıcının solistlik yapmaya başladığı öğrenilen bilgiler arasında yer almıştır. İlk olarak 1998 senesinde Hakan adında bir albümü olmuştur. Bu albüm ile kendini tanıtan ve adından söz ettirmeye başlayan Altun, ilk albümünden iki yıl sonra ise “Ağlamak Yok Yüreğim” isimli bir albüm daha çıkarmıştır. İkinci albümü ile popülerliğini popülerlik katan şarkıcı, eserlerini ilerleyen yıllarda da devam etmiştir. 2008 senesinde ise beyin tümör ameliyatı olduğu bilinen Hakan Altun, son olarak 2021'de ise Sibel Can ile birlikte Kanal D ekranlarında yer almaya başlamıştır. 2 başarılı ismin yeni programının adı ise “Şarkılar Bizi Söyler”.