Hakan Altun'dan kötü haber ! Hastaneye kaldırıldı ...

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde soğuk havalar ve yoğun iş temposu pek çok ünlü ismi hasta etmeye devam ediyorGeçtiğimiz günlerde şarkıcı Edis'in hastanedeki görüntüleri ortaya çıkmışken bir kötü haber de sevilen şarkıcı Hakan Altun'dan geldi.

Hakan Altun'un geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle konserlerinin ertelendiği söylenirken konserlerin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi verildi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un yoğun tempoya daha fazla dayanamadığı ve bağışıklık direncinin düşmesi sonrasında hastalandığı söylendi.