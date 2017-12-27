Hadise'ye yılbaşı öncesinde büyük şok !

O Ses Türkiye programındaki sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hadise 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği kliple adından bir hayli söz ettirmişti.Hadise yeni klibinde model Aurelian Muller ile kamera karşısına geçti.Hadise'nin model Aurelian Muller ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girmek istiyordu.Yılbaşına 6 gün kala yakışıklı mankenden ayrılan Hadise büyük bir üzüntü yaşadı.