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Hadise'ye yılbaşı öncesinde büyük şok !

Türk Pop Müziğinin en sevilen isimlerinin başında gelen Hadise'nin son şarkısı 'Sıfır Tolerans'ın yankıları halen daha devam ediyor.Kısa sürede müzik listelerini kasıp kavuran Hadise'nin , klibinde oynayan yakışıklı manken Aurelien Muller ile aşk yaşadığı iddiasını magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:03
Hadise'ye yılbaşı öncesinde büyük şok !

O Ses Türkiye programındaki sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hadise 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği kliple adından bir hayli söz ettirmişti.Hadise yeni klibinde model Aurelian Muller ile kamera karşısına geçti.Hadise'nin model Aurelian Muller ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girmek istiyordu.Yılbaşına 6 gün kala yakışıklı mankenden ayrılan Hadise büyük bir üzüntü yaşadı.

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