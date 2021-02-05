Hadise ve Kaan Yıldırım Evleniyor

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım çiftinden mutlu haber geldi. Geçtiğimiz ay kısa bir süreliğine ayrı kalan çift evlilik kararı aldı. Tekrar barıştıkları haberini sevenlerine duyuran ünlü çiftin yaz aylarında nikah masasına oturmak istediği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Geçtiğimiz senenin son günlerinde Kaan Yıldırım’dan ayrıldığı haberini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Hadise, bu haber ile sevenlerini üzmüştü. Ancak çiftin barışmaları uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra tekrar birliktelik yaşayan çift bu kez nikah masasına oturmak istiyor. 2020’nin son günlerinde ilişkilerini sonlandıran çift, 2021’de evlenme kararı aldıklarını duyurdu. 2020’nin en çok konuşulan magazin olayları arasında olan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir ayrı bir barışık olarak ilişkilerini sürdüren ünlü çiftten güzel haber geldi.

Kısa süreli bir ayrılık yaşayan çiftin barışma kararı ise hayranlarını sevindirdi. Güzel haberi paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, 2020’de kimin psikolojisi düzgündü? Ben de insanım ve zaman zaman duygularımı yoğun bir şekilde yaşıyorum onun dışında aramızda bir sorun yok ifadelerinde bulunan şarkıcı, barışma haberini bu şekilde duyurmuştu. Hadise’nin konuşmasına her şey yolunda ve biz çok mutluyuz sözleri ile devam etmesi ise dikkat çekmişti.

Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden evlilik kararı geldi! Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım’ın ailesinin, gelin adayı olan Hadise’yi çok sevdikleri öğrenilmişti. Bu gelişme sonrasında düğün hazırlıklarına başladıkları öğrenilen çiftten güzel haber hayranlarına ulaştı. Konuşulanlara göre ünlü çift yaz aylarında nikah masasına oturmayı düşünmekte.

Gelin adayı Hadise’yi çok sevdikleri öğrenilen Kaan Yıldırım’ın ailesi, çiftin evlenip yuva kurmasını istedi. Aynı zamanda genç çiftin Göktürk’te müstakil bir ev aradıkları da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Üstelik konuşulanlara göre çift romantik bir düğün istiyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 19:45