Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Aşk tam gaz devam ediyor!

Hadise ve Kaan Yıldırım 'dan güzel haber geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin barıştıkları öğrenildi. Yaklaşık 8 ay boyunca aşk yaşayıp ayrılan çiftten Hadise ayrılık haberini şu sözlerle ifade etmişti: "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." Hadise bu sözleri ile ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Hatta Hadise'nin bu sözleri bayağa tepki toplamıştı. Kaan Yıldırım ise Hadise'nin bu paylaşımından sonra yakın çevresine Hadise çok fevri davrandığı dediği ortaya çıkmıştı. Böylelikle Kaan Yıldırım'ın ayrılmak istemeyen taraf olduğu da öğrenilmiş oldu.

Hadise ve Kaan ayrılığı kısa sürdü. İkili ayrılığa daha fazla dayanamadı. Hadise ve Kaan çifti birbirlerine tekrar şans vererek barışma kararı aldı. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın barıştığı haberini ise Hadise paylaşımı ile ele vermiş oldu.

İkili aşklarına tekrar şans verdi!

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin barıştıkları ortaya çıktı. Sevindiren haberi Hadise Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla duyurmuş oldu. Hadise'nin son dönemde üzüntüden zayıfladığı ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca yeni tarzıylada oldukça dikkatleri üstüne çekerken paylaşımına beğeni yağdı. İkilinin hayranları bu duruma çok sevinerek bir çok beğeni ve yorum yapıldı.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden fotoğraf paylaştı!

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı ve Hadise Kaan Yıldırım'a ait evin bahçesinden kendini fotoğrafını paylaştı. Böylelikle ikilinin aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmış oldu.Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşerek aşk tam gaz devam ediyor dedirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 16:25