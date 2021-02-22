Hadise'nin bileğine yaptırdığı dövmenin anlamı ne?

2020 yılının en bomba magazin olaylarından biri de şüphesiz şarkıcı Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Aşkını sosyal medyadan duyuran Hadise'nin bu paylaşımı çok konuşuldu. Uzun yıllardır gerçek aşkı arasığını ve artık bulduğunu duyuran Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım ile kendi isminin baş harflerinin koluna dövme yaptırdığı iddia edildi. Bütün magazin dünyası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın nikah masasına oturacağını bekliyor. Hadise'nin son paylaşımı da bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

Hadise'nin dövmeleri

Dikkatli takipçiler, ünlü sanatçının paylaşımında sol bileğindeki dövmenin Hadise ile Kaan Yıldırım'ın baş harflerinden oluştuğunu iddia ettiler. Takipçilerin iddialarına göre iki harf arasında açıkça görülen alp işareti, Hadise'nin aşkının büyüklüğünü simgeliyor.

Net olarak görülmese de bu harflerin "H ile K" olduğu öne sürüldü. Öte yandan Hadise'nin sol kolunda yer alan "Music dövmesi ile Play tuşu" da dikkat çekti. Ünlü şarkıcının dirseğinde yer alan ve Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesinin önemli bir olayla ilişkili olduğu tahmin edilse de gerçek nedeni bilinmiyor.

Önce ayrıldı, sonra barıştı

Aşkını her fırsatta dile getiren Hadise, bu yıl Sevgililer Günü'nde Kaan Yıldırım ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta filtre kullanan Hadise'nin, hem kendisini hem de sevgilisi Kaan Yıldırım'ı lise yıllarına döndürmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaan Yıldırım ile bir süre küs kalan ardından barışan Hadise, evlilik kararı alması halinde bunun gizli kalmayacağını ve haberi duyuracağını dile getirdi. Kaan Yıldırım ile aşka yelken açan Hadise, 8 aylık birlikteliğin ardından "Bazen aşk olsa da olmuyor" paylaşımını yapmış ve ayrılığı duyurmuştu. Daha sonra başka bir açıklama yapan Hadise, hiçbir zaman büyük konuşmamak gerektiğini belirterek Kaan Yıldırım ile aralarını düzelttiklerini bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 16:57