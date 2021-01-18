Hadise ile Kaan Yıldırım Ayrıldı Mı? Hadise'den açıklama geldi

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı dillerden dillere dolaşıyordu. İlk başta Instagram takipçilerinin tarafından fark edilen bazı detaylar sonucunda aşk dedikoduları ortaya çıkmış ve git gide büyümüştü.

Daha sonrasında ise Kaan Yıldırım ve Hadise'nin birlikte görülmesi ve birlikte Instagram'a postlar atması bu aşk dedikodusuna doğrulamıştı. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin aralık ayında ilişkilerini evliliğe doğru ilerlediği, ileriki zamanlarda evleneceği konuşulurken sürpriz bir ayrılık yaşamışlardı. Dedikodu olarak yayılan ayrılık iddiası daha sonrasında Hadise'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile bu dedikoduda doğrulandır. Hadise'nin yapmış olduğu paylaşımda, Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel herkesin yaşamaktan korkmaması gereken duygu ama bazen aşk olsa da olmuyor, şeklinde yaptığı açıklama sonrası Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye çok kızdığını ama Hadise'ye olan aşkının gururunu ağır bastığı konuşulmuştu.

Kaan Yıldırım ayrılığa daha fazla dayanamayıp ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına dayandığı konuşulmuş ve bu hareketi ile Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin gönlünü aldığı konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncunun o gün Hadise'nin evinde kaldığını ertesi günü ise kendi evine gittiği biliniyor. Çiftin 10 ay boyunca ilişkileri tam 3 kez kriz atlatmış Kaan ve Hadise çifti her defasında ise barışmıştı.

Son olarak ise basın mensuplarının Hadiseye, Kaan Yıldırım ile barıştınız mı sorusuna var hadise şu şekilde cevap verdi, 2020 yılında hangimizin psikolojisi iyiydi ki? birincisi bu, ikincisi ise bende bir insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşayabiliyoruz bence kadınlar özellikle beni bu konuda anlar, diyerek yanındaki kadın muhabiri işaret etti. Yaptığı açıklamanın devamında ise, Kaan Yıldırım ile çok mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda olduğunu açıkladı.