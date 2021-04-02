Hadise Evleniyor Mu? Kaan Yıldırım Hadise Düğünü Ne Zaman Olacak?

Ünlü çift Hadise ve Kaan Yıldırım, gözlerden uzak ilişkisine doludizgin devam ediyor. İlişkiye başladıkları ilk zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen aşıklar şimdilerde ise birlikteliklerini ileri bir noktaya götürmek istiyor. Pandemi sürecinde kısa bir ayrılık yaşayan gözde çift, ayrı kalmaya uzun süre dayanamamış ve kısa süre ardından tekrar bir araya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda çıkan ayrılık haberleri nedeni ile ünlü şarkıcı Hadise’nin hayranları büyük üzüntü duymuş ve konu ile ilgili tweetler atmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Hadise ve başarılı oyuncu Kaan Yıldırım hakkında hayranlarından çok sayıda güzel yorumlar gelirken sosyal medyada da çift hakkında ne kadar çok yakıştıklarından bahsediliyor.

Geçtiğimiz sene 2020’nin bomba aşk haberi olarak magazin sayfalarında çokça yer tutan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi hakkında yeni bir bilgi öğrenildi. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ikili yaz aylarında nikah masasına oturacak. Salgın zamanlarının en sancılı sürecinde kısa süreli de olsa bir ayrılık yaşayan ünlü çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. O günden beri hiç ayrı kalmadan beraberliklerine devam eden Hadise ve Kaan Yıldırım, son günlerde ise düğünleri için hazırlık yapmakta.

Anne Seyhan Yıldırım Evlilik Dedikodularını Doğruladı

İlkbahar sonu yaz ayları başlarında birlikteliklerini nikah ile taçlandırmak isteyen ikili, son zamanlarda düğün için bir mekan aramakta. Nikah masasına oturmak için zaman belirlemeye çalıştıkları öğrenilen Hadise ve Kaan Yıldırım bu kez ciddi. Üstelik evlilik hakkında ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın annesi Seyhan Yıldırım bile evlilik dedikodularını doğruladı. Oğlunun Beykoz Konakları’nda oturduğu evin sahibini arayan anne Yıldırım, kontratı yenilemeyeceklerini söyledi ve bunun sebebi olarak Kaan Yıldırım’ın Hadise ile evlenmesini gösterdi. Çiftin düğün tarihleri hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılamaz iken ilerleyen günlerde açıklamalar yapılması bekleniyor.