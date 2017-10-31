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Hadise Dodan Özer ile aşk mı yaşıyor ?

Güzel şarkıcı Hadise'nin uzun zamandır kiminle birlikte olduğu merak ediliyordu.Son gelen iddialara göre Hadise'nin Dodan Özer ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

31 Ekim 2017 Salı 10:17
Hadise Dodan Özer ile aşk mı yaşıyor ?

O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan sevilen şarkıcı Hadise'nin geçen yıl O Ses Türkiye'de birinci olan Dodan Özer ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin yaptığı açıklamalarda bu iddiaları güçlendiriyordu.Hadise , "Yalnız değilim. Hayatımda biri var" açıklamaları gündeme getirilirken Hadise'nin hayatındaki isim Dodan Özer olduğu iddia edildi.

Hadise'nin fotoğrafta aşkla baktığı kişinin ismi Dodan Özer çıktı.Dodan Özer geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye'de birinci olmuştu.Hadise ise her fırsatta Dodan Özer'i desteklediğini söylemiştii.

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