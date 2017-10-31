Hadise Dodan Özer ile aşk mı yaşıyor ?

O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan sevilen şarkıcı Hadise'nin geçen yıl O Ses Türkiye'de birinci olan Dodan Özer ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin yaptığı açıklamalarda bu iddiaları güçlendiriyordu.Hadise , "Yalnız değilim. Hayatımda biri var" açıklamaları gündeme getirilirken Hadise'nin hayatındaki isim Dodan Özer olduğu iddia edildi.

Hadise'nin fotoğrafta aşkla baktığı kişinin ismi Dodan Özer çıktı.Dodan Özer geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye'de birinci olmuştu.Hadise ise her fırsatta Dodan Özer'i desteklediğini söylemiştii.