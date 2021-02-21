Hadise'den Sevgilisi Kaan Yıldırım'a Büyük Jest

Geçtiğimiz senenin süpriz aşklarından biri olan Hadise ile Kaan Yıldırım, aşkı son sürat devam ediyor. Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım aşk dolu dakikalarında sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile kendi isminin baş harfini dövme yaptırdı. Hadise'nin paylaşmış olduğu fotoğrafta takipçileri detayı atlamadı. Şarkıcının bileğine yaptırdığı dövmenin H ve K harflerinin arasına dövme yaparak koluna kazıdığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayrılık yaşayan ama ayrılığa gönülleri el vermeyen çift tekrar barışmışlardı. Kaan Yıldırım'ın ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına gittiğini ve oyuncunun o gün Hadise'nin evinde kaldığına ilişkin söylentiler çıkmıştı. Çift o günden sonra tekrar barışarak aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı aldıkları biliniyor. Sosyal medyanın da gündeminde olan çiftin hayranları bu durumdan oldukça memnun ve ikiliYi yorumları ve beğenileri ile desteklemeye devam ediyorlar.

Bir küs bir barışık çiftin hakkında son konuşulanlara göre evlilik kararı aldıkları söyleniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşmış oldukları fotoğraf sosyal medyada gündem otururken çok geçmeden, Hadise'den çok büyük bir adım daha geldi.

Hadise Kaan Yıldırım’ın Baş Harfini Dövme Yaptırdı

Ünlü şarkıcı Hadise dünyaca ünlü bir markanın kıyafetlerini giyerek kamera önüne geçti. Birbirinden güzel çekilmiş olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye takipçilerinden övgü dolu sözler gelirken, dikkatli takip işleri tarafından bir detay gözden kaçmadı. Sevilen şarkıcı Hadise'nin, oyuncu Kaan Yıldırım ile baş harflerini bileğine dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

Diğer yandan ise, dünyaca ünlü kıyafet markaları ile olan pozlarını sık sık Instagram profilinde paylaşan Şarkıcı Hadise, Valentio marka kıyafetleri ile bütün gözleri kendi üzerine çevirdi, giymiş olduğu kombinin fiyatı ise dudakları uçuklattı, 23 bin TL'lik kombini ile güzel şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 20:48