Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy'a çok sert sözler !

İddialara göre Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy aşkının bitme nedeni sosyal medyadaki mesajlar olmuş.Hacı Sabancı ve güzel manken Özge Ulusoy'un ayrılık sebebi Özge Ulusoy'un telefonundan çıkan mesajlar olarak gösterildi.İddialara göre Hacı Sabancı'nın annesine küfür ettiği gerekçesiyle Özge Ulusoy'dan ayrıldığı öğrenildi.

Hacı Sabancı'nın Özge Ulusoy'un telefonunda annesiyle yaptığı konuşmalara bakarken kendi annesi hakkında gördüğü küfür içerikli mesajların ardından bu ilişkiye son verdiği öğrenildi.

Özge Ulusoy , Hacı Sabancı çiftinin ilişkilerini başından beri desteklemeyen anne Arzu Sabancı'nın yaşananlar karşısında ne diyeceği ise merak konusu oldu.Özge Ulusoy'un kendisini istemeyen Arzu Sabancı'ya sinirlenip bu küfürleri ettiği iddia edildi.

Magazin programlarında yer alan iddialara göre ise Hacı Sabancı yakın arkadaşlarına ; "Özge'nin bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim'' diye dert yandığı da öğrenildi.