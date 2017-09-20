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Güzide Duran'dan Ayşe Hatun Önal'a ağır sözler 'Kıskançlıktan gebereceksin.'

Bir zamanların en iyi dostu olan eski mankenler Güzide Duran ile Ayşe Hatun Önal şimdilerde kanlı bıçaklı oldu.Güzide Duran , Ayşe Hatun Önal'a çok sert sözlerle yüklendi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:36
Güzide Duran'dan Ayşe Hatun Önal'a ağır sözler 'Kıskançlıktan gebereceksin.'

90'lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen ve çok iyi dost olan eski modeller Güzide Duran ile Ayşe Hatun Önal, şimdilerde kanlı bıçaklı oldu. Duran, "Beni kıskanmaktan gebereceksin." dedi.

SEVGİLİSİYLE AYRILIĞINI, GÜZİDE DURAN NEDEN OLMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; olayın fitilini ateşleyen Ayşe Hatun Önal'ın iş adamı sevgilisiyle ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutması... Mahkemeye taşınan olayda Güzide Duran, Ayşe Hatun Önal'ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açtığını, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını öne sürmüştü.

"NE KISKANÇLIKMIŞ BE KARDEŞİM"


Bir dönem ailesiyle yaşadığı Amerika'dan dönen Güzide Duran, geçen haftalarda yine hakkında hakaret dolu yorumlar yapılan bir adresi deşifre etti. Çok sinirlenen Duran, yaptığı paylaşımın altına şu zehir zemberek satırları yazdı: "Ne kıskançlıkmış be kardeşim, bunlarla uğraşacağına git tedavi ol, ya çekmekten gebereceksin ya da beni kıskanmaktan. Hayır, anlamadığım bir de artık deşifre oldun bu cesaret nereden geliyor? Yazık sana be vallahi acıyorum artık. O salak gazeteci arkadaşlarına da 'boşanacaklar' diye haber yaptırıyorsun. Bir boşayamadın bizi. Sen git konserlerinle ilgili falan haber yaptır haber sana lazım bize değil."

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