Güzel spiker Palmas, taraftarları üzdü!

İtalya'nın dev kulüplerinden Milan'ın kulüp televizyonun spikerliğini yapan Giorgia Palmas, geçen yıl görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 2018 yılında kulübün televizyonunda spor spikerliğine başlayan güzel spiker Giorgia Palmas, kızı Mia'nın doğacak olması sebebiyle görevini bıraktığını belirtmişti. İtalyan yüzücü Filippo Magnini ile evlenen ve bu evliliğinden kızı Mia'yı dünyaya getiren Palmas, kızına ve eşine vakit ayırmak istediğinin altını çizmişti.

Milan taraftarlarını üzdü!

Takımın kanalının spor spikerliğinden ayrılan ve Milan taraftarını üzen Giorgia Palmas, kızı Mia ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Palmas'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Fotoğrafa gelen yorumlardan en fazla dikkat çekenleri ise bazı koyu Milan taraftarlarından gelen "Geri dön Palmas" çağrısı oldu. Taraftarlar, güzel spiker Palmas'ı yeniden Milan'ın spor spikeri olarak görmek istediklerini bildiren mesajlar attı. 38 yaşındaki güzel spiker ise Milan TV'ye dönemeyeceğini ve yakın zamanda başka bir kulübün spor kanalına da girmeyeceğini belirtti.

"Geri dönmeyi düşünmüyorum"

Giorgia Palmas'ın "geri dönemeyeceğim" şeklinde net bir cevap vermesi Milan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bebeğiyle ilgilenmek istediğini kaydeden Palmas, bu dönemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Miss Queen Europe 2000 yarışmasında birinci olan güzel spiker Palmas, Miss World 2000 güzellik yarışmasında ikinciliği elde ederek "Dünyanın en güzel ikinci kadını" seçildi. Spiker Palmas'ın 2018 yılında hayatını birleştirdiği yüzücü Filippo Magnini ise 100 metrede bir defa dünya şampiyonu, üç defa da Avrupa şampiyonu oldu.