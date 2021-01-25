Güzel Oyuncu Tuba Büyüküstün Setlere Geri Döndü! Hedef Yurtdışı

Neslihan Atagül yaşadığı sağlık nedenleri ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Atagül’den sonra ise Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna dahil oldu!

Neslihan Atagül’ün baş rolünde oynadığı Sefirin Kızı dizisinden geçirdiği geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle ayrıldığı açıklanmıştı. Atagül, vücudunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek hem ekip arkadaşlarına hem de hayranlarına veda etmişti.

Üstünden çok geçmeden de diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün’ün dahil olacağı açıklanmıştı. Kısa sürede kadroya alınan Tuba Büyüküstün ile imza atılmıştı.

KENDİ DİZİSİNİ BEKLİYORDU

Öte yandan Tuba Büyüküstün ise kendi dizisini bekliyordu. Dijital platformlarda çıkacak olan dizisini bekleyen Büyüküstün’ü birden Sefirin Kızı kadrosunda görmek şaşırtmıştı. Fakat projede kriz çıkması sonucu Büyüküstün bir süre setlerden uzak kalacaktı.

Fakat Sefirin Kızı kadrosuna gelmesiyle birlikte bu süreç de değişti.

3 MİLYON TL ÖDENMİŞ

Gelen iddialara göre ise Sefirin Kızı dizisinde kadroya dahil olması için Tuba Büyüküstün’e 3 milyon Türk lirası ödenmiş.

Ayrıca yine gelen iddialara göre bölüm başı alacağı ücret ise Büyüküstün’ün, Engin Akyürek gibi 200 bin Türk lirası olacak.

Sefirin Kızı dizisi ise ülkemizde bile uzun süredir ilk beşe girememekte. Reytinglerinde düşüş yaşanan dizinin ise bu yatırımın arkasındaki sebep merak edildi.

Türkiye’de ortalama düzeyde başarılı görülen dizi ise birçok ülkeye satılmış durumda. Gelen iddialara göre uluslararası piyasa hedefleniyor ve bunun içinde Tuba Büyüküstün gibi Orta doğu ülkelerinde tanınan bir yüz kadro dahil edildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Uzun zamandır oyunculuk kariyerine devam eden Tuba Büyüküstün ise dizi oyunculuğuna 2003 yılında Sultan Makamı isimli dizi ile yapmıştı.

5 Temmuz 1982 yılında doğan güzel oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun.

2003 yılında Sulan Makamı diziyle kariyerine başlayan oyuncu 2004 yılında Çemberimde Gül Oya, daha sonra da Gülizar dizisinde rol aldı.

2005 yılında ise Ihlamurlar Altında dizisindeki rolü ile büyük çıkış yaptı ve sonra Babam ve Oğlum filminde yer aldı.

2006 yılında Sınav adlı filmde, 2007 yılında Asi adlı dizide rol aldı. Bu yıllarda ise bulunduğu birçok yapım Arap ülkelerinde ekranlara geldi ve birden uluslararası bir popülarite kazandı.

1010 yılında Yüreğine Sor filminde daha sonra Gönülçelen dizisiyle kariyerine devam etti. 2013 yılında 20 Dakika dizisinde oynadı. 2014 yılında ise Kara Para Aşk dizisinde yine Engin Akyürek ile birlikte başrolde oynadı.