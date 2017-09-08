Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kıyafetiyle göz kamaştırdı

Fi' dizisinin yeni sezonu için sabırsızlandığını söyleyen Serenay Sarıkaya günlük hayatında tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekiyor.



ATEŞLİ SAHNELERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Oyuncu Kerem Bursin'le birlikte uzun soluklu bir ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya geride bıraktığımız sezona damga vuran ve cesur ateşli sahneleriyle dikkat çeken 'Fi' dizisinde başrolde oynamıştı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIYAFETİ OLAY OLDU

Günlük hayatında muhabirlerin kendisini görüntülenmesinden rahatsızlık duymayan ve pek çok ünlünün aksine magazin basınıyla barışık olan Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek'te bir kuaföre gitmiş ve buraya giderken tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetle dikkatleri üzerine çekmişti.

ŞİMDİ DE MİNİ ETEKLE POZ VERDİ

Güzel oyuncu dün de bir AVM'de yakalandı muhabirlere… Yine dikkat çekici bir kıyafetle üzerinde büyük fiyonklar bulunan mini bir etekle poz veren Serenay Sarıkaya sadece davetlerde değil günlük hayatında da cesur kıyafetler tercih ettiğini ortaya koydu.