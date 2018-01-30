Güzel oyuncu Dilay Çetinçay'ın ölümündeki şok gerçek

Dilay Çetinçay gittiği klinikte yapılan operasyonun ardından yaşamını yitirdi.Şüpheli ölümün ardından klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Genç kız, kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlığını çözmek amacıyla internet aracılığı ile bulduğu Dr. A.K.’nın sahibi ve yöneticisi olduğu kliniğe başvurdu. Ameliyat bitince Çetinçay fenalaştı.

Çetinçay’ın babası Emekli Emniyet Havacılık Daire Başkanı Mustafa Çetinçay ise, “Kızım basit bir kist ameliyatı olmak için Bakırköy’de bir kliniğe gitmiş.Operasyondan sonra odaya aldıklarında şoka girmiş ve bir saat klinikte kendine getirmeye çalışmışlar. Etrafında bir sürü hastane var o kadar beklenmeden zamanında her hangi bir hastaneye kaldırılsa belki hayatta ve aramızda olacaktı” ifadelerini kullandı.