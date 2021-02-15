Güzel Oyuncu Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la İlgili Flaş Açıklama!

Oğuzhan Koç’la yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir, sevgilisi ile aynı evde yaşadıkları iddialarını yalanladı. Demet Özdemir, yaptığı açıklamada “Aynı evde yaşamıyoruz. Böyle bir durum yok” dedi.

Yakın Arkadaşı Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu Demet Özdemir magazin gündeminde bir süredir sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı romantik ve tatlı pozla da ilişkilerinin yolunda gittiğini duyuran ikilinin ilişkisi merakla takip ediliyor.

AYNI EVDE YAŞIYORLAR MI?

Birliktelikleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan çift hakkında yakın zamanda aynı eve taşındıkları iddia edilmişti. Baş rolünde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin setinde ağırladığı gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Demet Özdemir, “Aynı evde yaşamıyoruz. Böyle bir durum yok. Bunu da size burada söylemiş olayım.” Diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

BESLENME DÜZENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Güzel oyuncu, yaptığı açıklamada beslenme düzenine ve kilo kontrolü ile ilgili de konuştu. Yeme düzeninde her şeyin hamburger ve patates olduğunu söyleyen Özdemir, yakın arkadaşlarının da buna şahit olduğunu belirtti. Hatta röportajın yapıldığı gün çok güzel börekler yediğini ekledi. Nasıl bu kadar fit kaldığı sorulunca da “Nasıl oluyor biliyor musunuz? Birazcık stres, biraz yoğun çalışma temposu. Tabi bu durumda spor yapmaya çok vaktim olmuyor.” dedi.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 yılında doğan Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim ile oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncu asıl çıkışını Star TV ekranlarında yayınlanan ve Can Yaman ile başrolleri paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ile yaptı. Daha sonra pek çok sevilen dizi ve filmde yer alan sanatçının dünya çapında pek çok hayranı da var.