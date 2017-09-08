HT Magazin'in haberine göre; Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup ile ayrılan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aldığı tacize varan DM’lerden (Direkt Mesaj) dert yandı.
Güzel oyuncu, "DM kutusunun ışığı hiç sönmüyor. Görüşmek, sarılmak ve öpmek istediklerini söylüyorlar ama ben sadece kızlarla konuşuyorum. Beş yıldır erkeklerin mesajlarını açmıyorum" ifadelerini kullandı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir'den erkek takipçilerine kötü haber
Özdemir, DM'den mesaj atan erkek hayranlarına cevap vermediğini ve sadece bayan takipçileriyle konuştuğunu açıkladı.
08 Eylül 2017 Cuma 16:12
HT Magazin'in haberine göre; Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup ile ayrılan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aldığı tacize varan DM’lerden (Direkt Mesaj) dert yandı.