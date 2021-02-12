Güven Murat Akpınar Kimdir? Yaşı, Boyu, Hayatı

Güven Murat Akpınar, 25 Kasım 1988’de Ardahan’da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Akpınar yay burcudur. Oyuncunun boyu 182 cm iken kilosu ise 78’tir. Kahverengi gözlere sahip olan oyuncunun bir ablası vardır. Aslen Ardahan’lı olan Güven Murat Akpınar’ın anne ve babasının devlet memuru emeklisi olduğu bilinmektedir. Çocukluk döneminde 13 sene boyunca Kars’ta hayatını sürdürdüğünü ifade eden oyuncu Akpınar, daha sonra İstanbul Kartal’a taşındığını açıklamıştır.

Akpınar çocuk yaşlarda bile oyunculuk mesleğine ilgi duyuyordu. Kars’ta yaşadığı dönemde lojman lokalinde tiyatro yaptığını anlatan oyuncu 17 yaşına geldiğinde ise mesleği üzerinden ilerleme kararı almış. Üstelik Akpınar’ın babası, oğlunun dershaneyi bırakıp oyuncu olmak istediğini öğrendiği zaman kendisi ile küsüp iki ay boyunca hiç konuşmamış.

Güven Murat Akpınar, eğitim hayatında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Oyuncunun televizyon macerasına adım attığı ilk dizinin ismi ise “Bizim Yenge’dir.” Suskunlar isimli dizisinde ise “İbrahim Iska” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Akpınar, kariyerinde parlama noktasını bu proje ile birlikte yaşamıştır.

Boş zamanlarında evde vakit geçirmeyi sevdiğini belirten oyuncu, işi olmadığı zamanlarda evden dışarı çıkmamayı tercih ettiğini belirtiyor. Arkadaşları ile gece buluşmaları yapmayı seven Akpınar, onlarla sohbet edip müzik dinlemekten çok hoşlanıyor.

Mesleği olan oyunculuk hakkında ise bunun içten gelen bir şey olduğunu belirten Akpınar, mesleğini icra ederken yalnızca bilgiler ile hareket edilemeyeceğini ifade etmekte. Oyuncunun çekim sırasında kalbine yalan söylemeden hareket etmesi gerektiğini belirten Akpınar, mesleğinin bu yüzden hem basit hem de zor olduğunu söylüyor.

Aşk hayatında ise tutkulu bir aşık olduğunu itiraf eden Güven Murat Akpınar, aşı bulmanın çok zor olduğunu ancak ondan daha kıymetli olan bir şey bulunmadığını açıklamakta. Oyuncunun iş hayatına olan bakışı ise farklı karakterlere bürünüp onları canlandırabilmek. Oyunculuk mesleğini yapanların kendilerinden bir süreliğine kurtulup başka insanların kalbine ve beynine girdiklerini açıklayan Akpınar, bunun çok değerli olduğunu düşünmekte. Oyuncu hayatının sonuna kadar mesleğini devam ettirmek istiyor. Müzik ile de ilgili olan Akpınar, oyunculuk yaparken müzik ile ilgili olmayı da düşünmekte.