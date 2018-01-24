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Gupse Özay'a sosyal medyada 'Afrin' tepkisi !

Deliha 2 filmiyle gündemde olan sanatçı Gupse Özay, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili paylaşım yapmayıp Alaska Depremi için mesaj yazınca tepkilerin hedefi oldu .Gupse Özay daha sonra yaptığı paylaşımı sildi .

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:59
Gupse Özay'a sosyal medyada 'Afrin' tepkisi !

Gupse Özay, Afrin’le ilgili paylaşım yapmayıp, dün sabah Alaska’daki depremle ilgili paylaşımda bulununca tepkilerin hedefi oldu.Ekranların sevilen oyuncusu Gupse Özay daha sonra yaptığı yanlışın farkına vararak paylaşımını sildi.

GUPSE ÖZAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkileri doğru bulan Gupse Özay ; “Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru” diye açıklalamarda bulundu.

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