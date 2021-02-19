Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Türk Dizi Tarihinde Bir İlk! Rekora Doğru Koşuyor

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun geröek hayatlardan esinlenerek kaleme almış olduğu kitapların dizi haline getirilmesi, dizi tarihinde bir ilk. Son zamanlarda çıkarmış olduğu kitaplar ile bütün dikkatleri üzerine çeken Budayıcıoğlu'nun hikayeleri gerçek hayattan esinlenerek oluşturulan diziler haline gelmeye başladı. İlk kez İstanbullu Gelin dizisi ile Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayeleri dizi haline getirmişti, İstanbullu Gelin dizisinin ilgi görmesi ile 2020 yılında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerine talep arttı. Ardından Doğduğun Ev Kaderindir, dizisi Camdaki Kız adlı romandan alınarak dizi haline getirildi. Devamında Masumlar apartmanı ve Kırmızı oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme almış olduğu kitaplardan esinlenerek dizi haline getirildi.

İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda dizisinden sonra şimdide Camdaki Kız adlı diziyi izleyicilerle buluşturmak üzere yapımcılar kollarını sıvadı. Camdaki Kız adlı dizi ile Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan 5. dizide ekranlarda izleyiciler ile buluşacak.Aynı yazarın, 4 dizisinin ekranlarda olması ise Türk dizi tarihinde bir ilk olacak, bu durumun daha önce dizi tarihinde rastlanmadı bilinirken, 4 dizinin de oldukça başarılı olup aynı anda devam etmesi dizi tarihinde bir rekor olarak geçebilecek..

Camdaki Kız adlı romandan, aynı isim ile uyarlanacak Camdaki Kız dizisinin başrolü ise kırmızı oda dizisinde ağırlanan oyuncu Burcu Biricik başrol olarak dizide yerini alacak.

Kırmızı Oda dizisinde oyunculuğu ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, kırmızı oda dizisinden ayrıldıktan sonra izleyenleri ile tekrar Camdaki Kız adlı dizide buluşacak. Uras Kaygılaroğlu’na Camdaki Kız adlı dizi için erkek başrol oyuncusu teklifi sunulmuştu, başarılı oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Hazırlıklarına başlanan dizinin yakın zaman içinde çekimlere başlanılması hedefleniyor. Ancak şu anlık dizi için erkek başrol oyuncusu bulunamadı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu' nun gerçek hayattan esinlenerek yazmış olduğu romanlardan alıntılanan diziler, Türk dizi sektöründe unutulmayacak başarılara imza atarken aynı zamanda izleyiciler tarafından çok sevilerek izleniliyor.