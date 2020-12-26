Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Konukları kimler?

Show TV'den Yılbaşı ekranı sürprizi! Alev Alev dizisi hayranlarını üzen haber geldi! Alev Alev dizisi hayranları dizinin yeni bölümünü beklese de Show TV, Yılbaşı akşamı Güldür Güldür Show özel bölümüyle ekranlara gelecek. BKM imzalı programda hem Çok Güzel Hareketler'le yarışacak hem eski gününde ekranlara gelecek!

Güldür Güldür Show 31 Aralık Yılbaşı Özel konukları kimler!

Ekranların en eğlenceli programı Güldür Güldür Show'da Ali Sunal, Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Onur Atilla ve Mahir İpek gibi yıldız isimlerin yer aldığı programa Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisi oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci konuk olacak. Ayrıca Toygan Avanoğlu ve Olgun Toker sevilen programda yerini alacak.

Alev Alev bu hafta yok!

Güldür Güldür Show programı bu hafta ekrana gelmesiyle birlikte Alev Alev dizisi hayranlarına kötü haber geldi! Alev Alev dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Alev Alev dizisi yeni bölümü bekleyenlere de üzücü haber böylelikle gelmiş oldu.

Güldür Güldür Show'da Salı günü yayınlanmayacak ve sadece Güldür Güldür Show 31 Aralık perşembe akşamı Yılbaşı Özel programıyla bu hafta ekranlara gelecek.