Güldür Güldür Naime Rekor Kırdı!

Güldür Güldür’ün başarılı ismi Ecem Erkek canlandırdığı Naime karakteri ile seyircilerden beğeni dolu yorumlar almaya devam ediyor. Sahneye çıktığı ilk günden beri hayat verdiği Naime karakteri ile seyircilerin gönlüne taht kuran başarılı tiyatrocu hayranlıkla izleniyor. Tüm skeçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Ecem Erkek, aynı zamanda güzel sesi ve söylediği şarkılar ile de ünlü olmuş durumda. Skeçler arasında söylediği şarkılar ile de beğenilen oyuncu neredeyse her konuda yetenekli olması ile dikkatleri üzerine topluyor.

Son olarak Youtube kanalında yayınlanan ve Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz?” şarkısını söylediği video ile yüksek izlenme oranı alırken başarılı tiyatrocunun adeta rekora doğru koştuğu öğrenildi. Show TV’nin beğenilen programı Güldür Güldür’ün sevilen ismi Naime’ye hayat veren yetenekli oyuncu Ecem Erkek, 31 Ocak 2020 tarihinde Youtube’a yüklediği video ile rekor kırmak üzere. Taksim Trio ile söylediği şarkı büyük beğeni toplayan oyuncunun videosu iki ay önce 33 milyonu aşkın izlenme almıştı. Ancak aradan geçen süre sonrasında bu oran daha da arttı. Oyuncunun şarkı söylediği videonun güncel izlenme orası ise 38 milyon 898 bin 628 izlenmeye ulaşırken video halen çok izlenilmekte.

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu aslen Sivas’lı. Sivas’lıların seslerinin güzelliği de bilinen bir konu iken başarılı tiyatrocunun yanık sesi ile söylediği şarkının videosu 38 milyon izlenmeyi geçti.

Hayat Sırları isimli dizide adını duyuran Ecem Erkek, 3 sezondur yer aldığı Güldür Güldür’de canlandırdığı Naime karakteri ile büyük kitleler tarafından da sevildi. Rol aldığı skeçleri başarılı bir şekilde tamamlayan tiyatrocunun, aynı zamanda “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” isimle filmde de oynadığı biliniyor. Oyunculuk kariyerinde yükseliş döneminin tadını çıkartan oyuncu güzel sesi ile de ilgi çekmekte. Sesinin güzelliği büyük kitlelere de ulaşırken tiyatrocunun videosu 38 milyon izlenmeyi aşmış durumda. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan bu durum hakkında oyuncunun başarısı konuşulan konular arasında yer alıyor. Ecem Erkek Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile videosunun 37 milyona ulaştığı haberini vermişti. Ancak güncel sayı ise bu oranı katlamış durumda.