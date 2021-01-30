Güldür Güldür Mehtap Kimdir? Meltem Yılmazkaya Yaşı, Boyu, Burcu

27 Kasım 1984 doğumlu olan Meltem Yılmazkaya İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Dizi, sineme ve tiyatro oyuncusu olan Yılmazkaya’nın burcu yaydır. Genellikle Güldür Güldür isimli programda canlandırdığı Mehtap karakteri ile tanınan oyuncu, programda başarılı skeçlere imzasını atmıştır. Yay burcu kadını olan başarılı tiyatrocunun anne ve babası kendisi henüz 6 yaşındayken boşanmış ve Yılmazkaya tiyatro kurslarına başlamıştır. Performans sergilediği dizi ve filmleri ile adından söz ettirmeyi başaran Yılmazkaya’nın 13 yaşından beri animatörlüt yapıp okuduğu oyuncu ile ilgili olarak öğrenile. bilgiler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimini de devam ettirmiş olan yetenekli tiyatrocu Meltem Yılmazkaya, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

Mehtap isimli karakter ile bilinen Meltem Yılmazkaya, sanat okullarında yaratıcı ders eğitimlerini vermeyi sürdürmektedir. 2009 senesinde ilk olarak Yetkin Dikinciler ile başrol oynadığı “Aile Saadeti” isimli dizi ile seyircilerin ilgisini çekip beğeni toplamıştır. Yine aynı yılda başrollerinde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci gibi başarılı isimlerin bulunduğu “Benim Annem Bir Melek” isimli dizide “Berivan” karakterine hayat vermiş ve başarılı bir oyunculuk performansı gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise “Şen Yuva” dizisinde “Kadife” karakterine hayat verirken dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli, Alper Kul paylaşmış ve çok beğenilen bir projeye imza atmıştır.

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, 2012 yılında ise başrollerini Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve İclal Aydın’ın paylaştığı ”Aşkın Halleri” dizisinde rol alıp izleyicilerden beğeni toplamıştır. 2013 senesinde ise Şahin Irmak, Çağlar Çorumlu, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler ile birlikte “Aldırma Gönül” projesini hayata geçirmiştir. Güldür Güldür isimli programda ise Alper Kul, Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Aylin Kontente, Şirincan Çakıroğlu gibi başarılı isimler ile birlikte çok izlenen skeçler yazıp oynayan Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansları ile adeta seyircilerin gönlüne taht kurmuştur.