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Gülben Ergen psikolojik tedavi mi görüyor ?

Son günlerde yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Gülben Ergen'in psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
Gülben Ergen psikolojik tedavi mi görüyor ?

Haber sunucusu Erhan Çelik ile evli olduğu dönemde İzmirli iş adamı Tolga Duğles ile ilişki yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen'in psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.Gülben Ergen'in bu iddiaların ortaya atılmasında sonra eski defterlerde açılmaya başlandı .Bu polemiğe katılan ilk isim Seren Serengil ve Yeşim Salkım oldu.

Özellikle son günlerde Yeşim Salkım ve Seren Serengil ile arasında geçen atışmalarla gündeme gelen Gülben Ergen zor günler geçiriyor.Son 15 gündür evli adamlarla yaşadığı ilişkilerle gündemde olan Gülben Ergen soluğu psikolojik tedavi almakta buldu.Psikolojik danışma merkezine giden Gülben Ergen etrafta gazetecileri görünce binanın yan tarafında bulunan kuaföre gizlenmeye çalıştı.

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