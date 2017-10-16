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Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !

Son günlerde magazin dünyasının en tartışılan isimlerinin başında gelen Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i spor hocasıyla aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Gülben Ergen ve spor hocası aynı arabada görüntülendi ...

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:10
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !

Magazin dünyasının şu sıralar en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Gülben Ergen yine gündeme bomba gibi düştü.

Sunucu Erhan Çelik ile geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları açıklanan ünlü çiftin ayrılık sebebinin üçüncü bir kişi olduğu iddia edilmişti.Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i aldattığı haberleri gündeme düşmüştü:Bu haberlerin ardından Gülben Ergen'e sırasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil çok sert açıklamalarda bulunmuştu.Gülben Ergen'in yaşanan bu olaylar sonrasında Beyaz TV'de ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programa katılarak 'Ben kimseyi aldatmadım.' demişti.

Gülben Ergen'in açıklamalarının ardından programın sunucusu Nihat Doğan'ın iddiasına göre Gülben Ergen Erhan Çelik'ten önceki eşi olan Mustafa Erdoğan'ı spor hocasıyla aldattmış.Nihat Doğan , Gülben Ergen'in spor hocasıyla aynı arabada bulunduğu fotoğrafı paylaştı.

Son Güncelleme: 16.10.2017 16:20
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