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Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çocuklar Gülsün Diye Derneği üzerinden ortak çalışma yürüten Gülben Ergen, isminin yasak aşk skandalına karışması ile protokolü iptal edildi.

19 Ekim 2017 Perşembe 10:20
Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 30 okulla ilişkisi kesilen Gülben Ergen'e neden olarak, derneğin protokol şartlarına uymaması ve raporlama yapmaması gösterildi. Kulslerde ise, Bakanlığın gösterdiği nedenin doğru olmadığı ve isminin yasak aşk skandalına karışması ile Ergen'nin imajının zedelenmesinin, protokolün iptalinin nedeni olduğu konuşuluyor.

Ergen'in spiker Erhan Çelik ile evliyken, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 2016'da İzmir'de bir anaokulu açılışına sevgili Tolga Duğles ile gitmesi aralarındaki ilişkiyi belgelemişti.

BAŞROL OYNAYACAKTI!

Geçen günlerde ise Ergen, Kanal D'de yeni başlayacak olan bir sitcomdan başrolde yer alacakken, iddiaya göre yine bu durumdan dolayı işine başlamadan son verildi.

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