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Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "

Magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerin başında yer alan Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.Gülben Ergen'in sosyal medyadaki paylaşımı

12 Ekim 2017 Perşembe 15:13
Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "

Magazin dünyasının en gözde ismi haline gelen Gülben Ergen yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Birbirlerini çok severek evlenen Erhan Çelik ve Gülben Ergen çifti olaylı bir şekilde ayrılmıştı.Erhan Çelik ile evli olduğu dönemde iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen gündeme bomba gibi düşmüştü.Erhan Çelik TRT 1 'deki sunuculuk görevinden istifa ederken eski eşine de 'Ahlaksız' demişti.

Gülben Ergen'den ise eski eşi Erhan Çelik'e yanıt gecikmedi.Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ; "Kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor. Merak etmeyiniz..." ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'İN O PAYLAŞIMI

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