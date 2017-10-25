Gülben Ergen :'Böylesini hiç yaşamadım ! '

Son günlerde eski eşleri Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik evli iken aldattığı yönünde çıkan haberlerle zor günler geçiren Gülben Ergen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Gülben Ergen hakkında çıkan haberler sonrasında yer almayı beklediği projelerden de kovulmuştu.

Gülben Ergen twitter hesabından yaptığı açıklamada , "Daha önce böyle bir dönem yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.Gülben Ergen son günlerde hem yakın arkadaşlarından hemde diğer ünlü isimlerden büyük tepki alınca içini sosyal medya hesabında döktü.Gülben Ergen son paylaşımında ise , "Dostumu, düşmanımı ve dost görünen nice kalabalığı hiç bu kadar "yakından" tanıdığım bir dönem yaşamamıştım..." ifadelerini kullandı.