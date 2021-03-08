Gül Gölge'den Çiçek Taksi anısı!

Türk dizi tarihi özellikle 1990'lı yıllarda "Kaygısızlar", "Ekmek Teknesi", "Süper Baba", "Asmalı Konak", "Mahallenin Muhtarları", "Kaynanalar" ve "7 Numara" gibi birçok efsanevi yapıma tanıklık etti. İzleyicinin gönlünde yer eden ve aradan yıllar geçmesine rağmen unutamadığı dizilerden biri de Çiçek Taksi'ydi. 1995 ile 2003 yılları arasında yayınlanan dizi o dönemde ilgiyle takip edilmiş ve izleyicileri kırıp geçirdi. Dizide yer alan Ramço, Fırıldak Ömer, Şeker Kazım, Artist Cemal, çaycı Abuzer ve trafik polisi Nuray Yıldırım karakterleri izleyicilerin hafızalarına kazındı.

"Beni durdurup bazı anılarını anlatıyorlardı"

Dizide trafik polisi Nuray Yıldırım karakterini canlandıran Gül Gölge, güzelliğiyle izleyicinin en çok dikkat ettiği karakterlerden biri oldu. Sunucu, manken ve oyuncu olan Gül Gölge, 1997 yılında "Türkiye Güzellik Yarışması" finallerinde yer aldı ve dizinin kadrosuna dahil edildi. Çiçek Taksi'nin ekranlara veda etmesinden 17 yıl sonra dizinin trafik polisi Gül Gölge bir itirafta bulundu. Dizinin popüler olduğu dönemlerde kendisini sık sık durduran trafik polislerinin, başlarından geçen tuhaf olayları anlattığını kaydeden Gölge, bunların senaryoya eklenebileceğine yönelik bazı taleplerin de kendisine geldiğini belirtti.

"Meslektaşız bari siz yapmayın"

Dizinin yayınlandığı dönemde zaman zaman trafik cezası da yediğini kaydeden Gül Gölge, kendisine ceza yazan polislerin "Meslektaşız bari siz yapmayın" diyerek takıldığını aktardı. Onaylayabileceği kaliteli bir yapım olması halinde ekranlara dönebileceğini aktaran Gül Gölge, Ali ile Emir adında iki oğlu bulunuyor.

"Yapayalnız" ile "Köpek" adlı filmlerde de rol alan Gül Gölge, 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Canlı Canlı" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Güzel oyuncu ve sunucu, "Gardrop Savaşları" isimli moda yarışmasında da jüri üyeliği yaptı.