Grup seks partisini basan polisler gördüklerine inanamadılar!

Polisler onlarca kişinin katıldığı dev grup seks partisine ani baskın düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı partide maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten para cezası yazıldı. Bölge halkı depoya gidip gelen arabaları görünce şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. Bu ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine intikal etti. Baskın düzenleyen polis memurları gördüklerine inanamadı.İçerde onlarca insanın alkol alıp son ses müzik eşliğinde eğlendikleri ve depoya ışık cihazları koyarak adeta bir disko ortamı yarattıkları görüldü. Bu sırada katılımcılardan bazıları uygunsuz pozisyonda yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile uygulanan tedbirlerin ihlal edildiğini bildiren polis ekipleri particilerin ne maske taktıklarını ne de sosyal mesafeyikoruduklarını belirtti. Ayrıca parti sokağa çıkma yasağını da ihlal ediyordu. Organizatör oldukları inanılan 3 kişi baskından sonra tutuklandı ve yaklaşık 100 katılımcıya para cezası kesildi. Suç aleti olarak alkolle birlikte ışık cihazlarına el konuldu. Hakim tarafından partiye katılanlara temel cinsel eğitim almaları tavsiye edildi. Bu tarz ilişklilerde sadece korona değil cinsel yolla birçok hastalık tehlikesi olduğuda belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki ucra bir depoda gerçekleşen grup seks partisinin aslında Fransız kanunlara göre bir suç oluşturmadığı fakat pandemi sebebi ile bu cezaların verildiği ifade edildi. Çünkü kovidin damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olmasından ve bu partilerde insanların genellikle birden fazla kişi ile beraber olmalarından ötürü bulaş riski katlanarak artığı belirtildi. Fransiz emniyet güçleri geçtiğimiz yılbaşında yine bir depoda yaklaşık 2500 kişinin katılım gösterdiği bir partiyi basmıştı. Her bir katılımcıya para cezası verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 21:16