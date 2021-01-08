Göz Altına Alındılar! Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı

Ünlü sosyal medya fenomenleri "Kafalar" grubu üyeleri Atakan, Fatih be Bilal, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" adlı videolarında yasadışı olan sanal kumar sitesinin reklamı yaptıkları gerekçesi ile 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal hancı yaptıkları video içeriği ile başı belaya girdi. Sitenin reklamını çekmelerine aracılı olan grubun menajeri olarak bilinen Arda'nın da olduğu grubun ortak suç işleme maksadı ile yasa dışı bahis oynatmakta olan bir sitenin reklamını yapan kafalar grup üyeleri Fatih, Atakan ve Bilal'in 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Videoyu Milyonlarca Kişi İzledi

YouTube kanalında 1 milyon 280 bin takipçisi olan Kafalar grubunun kanalında Aralık 2016 tarihinde yayımlanan video, yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının kanalda yapıldığını belirledi.

Grubun atmış olduğu tweetler de ise kumar sitesinin adı verilirken, videoda da ise kumar sitesinin isminin görüntüsü yer aldı. Polis bu olaydan hareketle, grup üyelerini gözaltına aldı

İfadeleri sırasında ise, kanaldaki videoyu menajerleri olan Arda'nın siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in bu reklamı yapmalarına ise menajerlerinin aracılık yaptığını kumar sitesini Kıbrıs'ta olması nedeni ile herhangi bir yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini ve Kıbrıs'a gittiklerini ve bu videoyu çektiklerini ifade eden grup üyeleri; videoda kullanılmakta olan paraların ise gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarını büyütmek olduğu ve eğlenmek amacı ile videoyu çektiklerini ve insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, ifade eden grup üyeleri ise bunu takipçi sayısı için yaptıklarını site ve yetkilileri ile herhangi bir alakalarının olmadığını ifadelerinde beyan etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 00:28