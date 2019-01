(Görüntülü) Zara'dan termal otelde yeni yıl konseri

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki termal otelde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde sahneye çıkan sanatçı Zara, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki termal bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde sanatçı Zara sahneye çıktı. Saat 23.00'te 'Sağım yalan, solum yalan' türküsüyle konserine başlayan Zara, Neşet Ertaş'ın 'Yalan dünya' ve 'Gönül dağı' türküleriyle konserini sürdürdü. Türkülerin yanı sıra söylediği oyun havalarıyla da hayranlarını coşturan Zara, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ın şarkılarını yorumladı. Yeni yılın ilk dakikalarıyla coşkunun doruğa ulaştığı gecede, eğlenceye katılanlar cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Zara'yı görüntülemeye çalıştı. Zara yeni yılın ilk saniyelerinde 'Hayat bayram olsa' şarkısını söyledi. Zara sahnede kaldığı süre boyunca, hayranlarından tam not aldı. ZARA'DAN YENİ YIL DİLEĞİ Konser öncesi basın mensuplarına yeni yıl dileklerini aktaran Zara, "Her sene aynı dileklerle buluşuyoruz aslında. Başarı diliyoruz birbirimize. Sağlık en önemlisi, huzur, mutluluk, sevdiklerimizle birlikte olmak. Bunların dışında kendi çabamızla kazanacağımız bütün yeni yıl dilekleri biraz bizim çabamıza bağlı. Bizler hep hızlı tüketen bir bilince ulaştık. Dolayısıyla her şeyi hızlı tüketiyoruz. 'Eski yılı hemen gönderelim. Yeni yıl gelsin, yeni yıldan umut bekliyorum' diyoruz ama galiba bizim değişmemizle alakalı. Yılın getireceği, götüreceği hesaplar vardır. Ama biraz da bizim çabamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkese farkındalıklı yıllar diliyorum. Sevdiklerine sımsıkı sarıldığı, kaybetmeden değerini bildiği, huzur ve mutluluk içerisinde, sağlık içerisinde birliktelikler diliyorum. Yeni yıl bütün dünyaya barış getirsin. Anneler ağlamasın, çocuklar ağlamasın, üzülmesin. Bütün dünyaya barış en büyük temennilerimden" dedi.

