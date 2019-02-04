(Görüntülü) Uludağ'da, Berkay binlerce kişiyi coşturdu

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - TÜRKİYE'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı. Fesival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak. Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansı ve çeşitli aktivitelerle müzik ve eğlencenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel’in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte sahne alan Berkay da muhteşem sahne performansıyla ziyaretçilerden tam not aldı.