(Görüntülü) Karadeniz’in en büyük gençlik festivali Samsun’da başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali başladı. Karadeniz'in dört bir yanından gelen gençler, geç saatlere kadar süren konserlerle doyasıya eğlendi. Kentteki 5 yıldızlı otelin bahçesinde gerçekleşen ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle bir gün öne çekilen Samsun Gençlik Festivali, yoğun ilgi gördü. 23 Haziran'da sona erecek festivale Karadeniz'in dört bir yanından gençler akın etti. Festivalin ilk gününde sırasıyla Gündoğarken, Can Gox, Kurtalan Ekspres, Şanışer, Pinhani, Pentagram ve Teoman sahneye çıktı. Gençler, geç saatlere kadar süren konserlerle coştu. 'Yüzde yüz müzik ve eğlence' sloganıyla yapılan festivalin ikinci günü Duman, Hayko Çepkin, Pamela, Pera, Sena Şener ve What da Funk, 3'üncü günü Athena, Selda Bağcan ve Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, YÖKŞ, kapanış günü ise Şebnem Ferah, Manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida ve Çamur konserleri olacak.