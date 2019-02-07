(Görüntülü) Aleyna Tilki: 18 yaşımı geçince Uludağ'a gelebildim

KIŞ turizminin merkezlerinden Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest’te Aleyna Tilki sahne aldı. Geçtiğimiz sene 18 yaşından küçük olduğu için konseri iptal edilen Aleyna Tilki çıktığı sahnede, “Artık abla oldum 18’imi geçtim ancak Uludağ'a gelebildim” dedi. Gecede Selda Bağcan'la yaptığı düetten bahseden Tilki, söylediği şakılarla dinleyicilerin eksi 10 derecede içini ısıttı. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlen TikTok Whitefest’te Aleyna Tilki sahneye çıktı. Geçen yıl 18 yaşından küçük olduğu için Uludağ’da sahnesi iptal edilen Tilki, bu yıl Uludağ’da sahne alarak şöyle konuştu: “Artık abla oldum 18’imi geçtim ancak Uludağ'a gelebildim” dedi. Programına sevilen parçalarından 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile başlayan Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye müzik ziyafeti sundu. Hayranlarından sık sık şarkılarında kendisine eşlik etmesini isteyen Tilki, gece boyunca sahnede dans ederek tempo tuttu. ALKIŞ SERZENİŞİ Şarkıcı Aleyna Tilki, Uludağ sahnesinde dinleyicilerinin sürekli kendisine eşlik etmesini isterken, şarkılarından sonra yeterli alkışı alamayınca “Umuyorum zamanla alkışlarım artacak şimdilik bununla idare ediyorum” dedi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tilki, yerli yabancı şarkılarını seslendirdi. SELDA BAĞCAN HAYALİ Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan ile düet yapan Aleyna Tilki, ''En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi' ' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Muhteşem sahne enerjisiyle bir an bile olsa yerinde duramayan genç şarkıcı, performansı ile hayranlarından tam not aldı. Tilki, Whitefest ziyaretçilerine dillere dolanan 'Sen Olsan Bari' şarkısı ile veda ederek alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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