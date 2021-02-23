GORA Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Nerede Ne Zaman Çekildi, Hangi Kanalda? GORA Replikleri

Cem Yılmaz'ın en çok beğenilen işlerinden biri olan GORA Bu akşam Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak. Filmi izlemeyi düşünen Seyirciler ise GORA filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi, ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim gibi soruların yanıtlarını arıyor.

İlk kez 2004 yılında vizyona giren fakat aradan yıllar geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi güldüren bilim kurgu, fantastik ve komedi filmi olan GORA Türk sinema tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Cem Yılmaz tarafından yaratılan Arif Işık karakteri ilk kez GORA filminde seyirci karşısına çıkmıştı. Unutulmaz replikleri ve esprileriyle yıllarda adından söz ettiren GORA filmi bu akşam televizyon seyircileri ile Star TV ekranlarında buluşacak. Peki Arif Işık karakterinin uzaydaki kahkaha dolu macerasının ele alındığı GORA filmi nerede çekildi oyuncuları kim?

GORA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türk sinemasının en komik filmlerinden biri olan GORA Bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00’da televizyon seyircisi ile buluşacaktır. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için saat 22.45’de de filmin tekrarı yayınlanacaktır.

GORA FİLMİ KONUSU NEDİR?

GORA filminde Türkiye'nin en sevilen komedi yönlerinden biri olan Cem Yılmaz dört farklı karakteri canlandırmaktadır. Arif, Erşan Kuneri, Logar ve Komutan Kubar karakterine hayat vermiştir. Filmin ana karakteri olan Arif son derece kurnaz genç bir adamdır. Turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapan Arif Bu şehirde hayatını halı satarak sürdürmektedir. Yaşadığı kasabada üçkağıtçılığı ve kurnazlığı ile bilinmektedir. Sıradan bir günde Arif dükkanında halı satarken yabancı müşteriler gelir. Bu müşteriler aslında uzaylıdır. Arif’e hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatarak GORA isimli gezegene kaçırırlar. Kendini birden bambaşka bir gezegenin içinde bulunan Arif bu gezegenden kurtulmak için kurnazlığını ve üçkağıtçılığını kullanarak çeşitli kaçma planları yapar. Bu planları yaparken arayıp Komutan Logar ile mücadele etmek zorunda kalır. Arif, GORA gezegenini, gezegene yaklaşan bir alev topundan kurtarmaya çalışır. Bu esnada Özge Özberk tarafından canlandırılan uzaylı prenses Ceku ile tanışır ve Ceku’ya aşık olur. Seyirciler Arif'in Ceku’ya olan aşkını ve Gora gezegeninden kaçma mücadelesini izleyecekler. Kendine has esprileri ile seyirciyi her izleyişinde kahkahaya boğan GORA filmi izlediğinize pişman etmeyecek.

GORA FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yılmaz (Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar, Vumar'ın oğlu Timar)

Rasim Öztekin (Bob Marley Faruk)

Özkan Uğur (Garavel, Anonsçu)

Şafak Sezer (Kuna)

Özge Özberk (Ceku Lamtina)

Ozan Güven (Robot 216, Gerzek)

Engin Günaydın (Editör)

İdil Fırat (Mulu Lamtina)

Erdal Tosun (Rendroy)

Cezmi Baskın (Amir Tocha Lamtina)

Muhittin Korkmaz (Tihulu)

Bilim kurgu komedi tarzında Türk sinemasının önde gelen filmlerinden biri olan GORA, Türkiye'nin en sevilen komedi yerlerinden biri olan Cem Yılmaz tarafından yazılmıştır. Yapımcılığını Necati Akpınar üstlenirken filmin yönetmenliğini de Ömer Faruk Sorak yapmıştır. GORA Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Oyuncu kadrosu ve karakterler ise şu şekildedir;

GORA NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Üzerinden 17 sene geçmesine rağmen hala ilk günkü kadar keyifle izlenen GORA filmi Türk sinema tarihinde çok özel bir yere sahiptir. 2004 yılında çekilen filmde Arif karakterinin hayatını sürdürdüğü ve iş yaptığı şehir Antalya’dır. Uzay sahnelerini çekmek için de Antalya'da bulunan farklı setler kullanılmıştır. GORA filminin uzay sahnelerinin çekimleri için stüdyolar Antalya film platolarında oluşturulmuştur.

GORA’NIN DEVAM FİLMİ AROG

2004 yılında vizyona giren GORA filminin devam filmi olan AROG 2008 yılında çekilmiştir. Aynı ekip bu sefer farklı maceralara atılmıştır.

GORA FİLMİNİN EFSANE ESPRİLERİ VE REPLİKLERİ

“Seni seçtim. Çünkü sen farklısın, Japon'sun bir kere akıllı adamsın.”

“-Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? +Nedir o? - Fuck you!”

“Uzaylılar tarafından kaçırıldım... Evet, tarafından.”

“-Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu? +Ne olmuş? -Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle bir tövbe estağfurullah bir şey olmuş ya.”

“İngilizce şart. İngilizce nasıl bilmezsin? Mesela bir örnek vereyim. "I love you." İngilizce'dir. Seni seviyorum. Yanlış anlama yani cümle olarak. Mesela "I" ben, love "seni", seviyorum "you"

“Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu.”

“Dışarıda tank görüyorum Faruk, Hayırdır bir kutlama mı var?”

“Sıradan bir erkek için cinsellik birinci plandayken benim için ikinci hatta üçüncü plandadır.

“Uzaylı da olsa insan insandır.”

“Dünyalılardan tiskiniyorum!”

“Sen kahin misin?”

“Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim”

“Yemek buldun ye, dayak buldun kaç.”

“Yakarız bu gezegeni, yakarız!”

GORA FRAGMAN