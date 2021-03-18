Gönül Dağı Yeni Kararı İle Ezdi Geçti

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam eden ve Bozkır'da bir Anadolu masalını konu edinen dizi, bir sonraki yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarına gerçekleştirmekte. Gönül Dağı isimli televizyon dizisi merakla bekleniyor. Ekranlara geldiği ilk günden beri iyi sahneleri ile izleyicileri büyük bir heyecan yaşatmakta olan proje, tüm kategorilerde yüksek reyting oranları alıp büyük başarılara imza attı. Dizinin 27. yeni bölümünde meydana gelecek olaylar ise merak konusu oldu. Dilek ve Taner'in Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkacak olması izleyicileri merak içerisinde bıraktı. Bunun yanı sıra Zahide'nin Sefer ile nişanlanması ile de bazı problemler yaşanabilir. Ruhi Sarı tarafından hayat verilen Fikret karakteri eski eşinin huzurunu kaçırmak için bazı eylemlerde bulunacak.

Fikret'in vereceği karar Zahide'ye oldukça etkileyecek. Ecem Özkaya tarafından hayat verilen Zahide karakterine velayet davası açma planı bulunan Fikret, çocuklarını annesinden ayırmak isteyecek. Yaşanan bu gelişme ile Gönül Dağı'nda yeni bir kavga başlayacak ve uzun bir sürede durmayacak. Zahide ve Sefer ikilisi yeni bir hayata başlayıp güzel günler geçirmek isterken Fikret ise yaptıkları kötü eylemler sonucu çiftin huzurunu kaçıracak. Dizinin 21. yeni bölümü 20 Mart Cumartesi gününde kendi saati olan 20.00’da TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölüm özetinde ise Taner ve Dilek'in Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkması Dileği etki altında bırakacak. Babasından bir iz bulmak için bu yolculuğu gerçekleştirecek olan Dilek, bazı sonuçlar ile karşılaşacak. Bir süredir annesi ile konuşamayan Taner ise kararsız bir gün yaşarken genç bir çocuğun atölye gelmesi ile farklı düşünceler etkisi altında kalacak. Çocuğun annesi yürüme engelli olacak ve icat geliştirme çabası içerisinde olan genç, amcaoğullarından yardım isteyecek. Taner, bu durumda gördüğü genç adamın annesi ile olan ilişkisini görünce çok etkilenecek ve Halime ile konuşma kararı olacak. Diğer taraftan Zahide ve Sefer de düğün hazırlıklarına başlayacak ve yeni hayatları için planlar yapacak. Zahide için her şey istediği gibi olurken Fikret’ten gelen velayet davası ile dünyası yıkılacak ancak bunu Sefer’e söylemeyecek ve kendi başına bir çözüm yolu bulmaya çalışacak.